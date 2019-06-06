شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محاولات فاشلة لاستقرار علاقتهما ..إيرينا شايك تترك منزل برادلي كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن علاقة نجم هوليوود الشهير برادلي كوبروصديقته إيرينا شايك علي المحك و ذلك بعد أن كشفت عدد من المواقع الفنية أبرزها "ديلي ميل " أن عارضة الأزياء الروسية البالغة من العمر 33 عام قد غادرت المنزل الذي كانت تقيم فيه مع كوبروالمطل على المحيط الهادئ والذي تبلغ تكلفته 4.5 ملايين دولار بعد أن حاول الزوجان بذل قصارى جهدهما لإنجاح علاقتهما .

عاشت إيرينا ، وبرادلي ذو الـ44 عام معا منذ عام 2015 ، جنبًا إلى جنب مع ابنتهما "ليا دي سين " البالغة من العمر عامين .

وأكد مصدر لموقع "The Sun" أن العلاقة بين إيرينا شايك و برادلي كوبر يسيطر عليها " البرود " منذ عدة اشهر لذلك قررت شايك أن تنتقل لتعيش في مكان خاص بها.

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في حين أكد مصدر لموقع " ميل أونلاين " أن بسبب ابنتهما فهما في محاولة مستمرة للحفاظ علي هذه العلاقة.



برادلي كوبر وإيرينا شايك