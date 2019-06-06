ياسمين رحمي تشارك في مسرحية "أمين وشركاه" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
أكدت الفنانة ياسمين رحمي، أنها تقضي عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، حيث تشارك في بطولة عمل مسرحي بالرياض تحت عنوان "أمين وشركاه".
وقالت "ياسمين" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هذه المسرحية تعرض أيضًا على مسرح "جامعة مصر"، وتذاع على قناة "دي إم سي" بشكل حصري.
وتابعت، أن السعودية لأول مرة تفتح المجال لاستقبال سيدات مصريات للتمثيل على خشبة مسرح.
وأضافت: "النساء في السعودية كانوا مبسوطين جدًا إنهم بيشوفوا قصة بتتمثل لايف قدامهم وخاصة من سيدة زيهم".
عرض "أمين وشركاه"، تبث تلفزيونياً حصرياً عبر شاشة "dmc"، وهي من إنتاج محمد جبيلي، وإخراج علاء إسماعيل.
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