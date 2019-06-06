الفنانة شيماء هلالي توجه رسالة للشيخ محمد بن راشد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة شيماء هلالي عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تهنئ بها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي. وكتبت شيماء: "أتوجه بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باحتفاله بزفاف أبنائه، وإن شاء الله تبقى الأفراح عامرة في الإمارات التي تليق بها الفرحة". يُذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، احتفل -أمس الأربعاء- بعقد قران 3 من أبنائه، بينهم ولي عهده الشيخ حمدان بن محمد.

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