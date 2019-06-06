صورة | محمد إمام يتخلص من "شنب" هوجان: "اللي راح راح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة له تخلى فيها عن اللوك الخاص بدوره في مسلسل "هوجان"، حيث ظهر إمام حليق الشارب، الذي ظهر به طوال المسلسل.
وعلق محمد على الصورة: "بداية جديدة.. مرحلة جديدة، اللي راح راح واللي جاي ماجاش زيه، انتظروا مفاجآت كتيرة الفترة اللي جاية".
يُذكر أن الفنان محمد إمام تألق في مسلسل "هوجان" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عمر مصطفى متولي، ومن إخراج شيرين عادل.
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