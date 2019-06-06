لأسباب طارئة.. تأجيل عرض "الملك لير" ليحيى الفخراني حتى 12 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت شركة "كايرو شو"، عن قرارها بعدم عرض مسرحية "الملك لير" للفنان يحيي الفخراني، اليوم الخميس وحتى يوم 12 يونيو الجاري، لأسباب هندسية طارئة.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الجمهور الكريم.. تعتذر كايرو شو لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادتنا.. نعتذر عن عدم عرض حفل الليلة لمسرحية (الملك لير) والحفلات التالية حتى ١٢ يونيو، وذلك حتى نتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة".

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وأضافت "ستتواصل عروض (الملك لير) بإذن الله بدءًا من الخميس والجمعة ١٣ و١٤ يونيو على مسرح Cairo Show ماركيي كايرو فيستيفال سيتي - بالتجمع الخامس".

"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمي، هبة مجدي، ثراء جبيل، محمد فهيم، إخراج تامر كرم، إشراف فني المخرج مجدي الهواري.