- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلنت شركة "كايرو شو"، عن قرارها بعدم عرض مسرحية "الملك لير" للفنان يحيي الفخراني، اليوم الخميس وحتى يوم 12 يونيو الجاري، لأسباب هندسية طارئة.
وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الجمهور الكريم.. تعتذر كايرو شو لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادتنا.. نعتذر عن عدم عرض حفل الليلة لمسرحية (الملك لير) والحفلات التالية حتى ١٢ يونيو، وذلك حتى نتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة".
وأضافت "ستتواصل عروض (الملك لير) بإذن الله بدءًا من الخميس والجمعة ١٣ و١٤ يونيو على مسرح Cairo Show ماركيي كايرو فيستيفال سيتي - بالتجمع الخامس".
"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمي، هبة مجدي، ثراء جبيل، محمد فهيم، إخراج تامر كرم، إشراف فني المخرج مجدي الهواري.
كانت هذه تفاصيل خبر لأسباب طارئة.. تأجيل عرض "الملك لير" ليحيى الفخراني حتى 12 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.