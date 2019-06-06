هيا الشعيبي: "ظننا في بدرية طلبة ما خاب".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عن سعادتها بمشاركة الفنانة بدرية طلبة في مسرحية "ريا وسكينة"، المعروضة في دولة الكويت، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتابعت "هيا" خلال حديثها في فيديو طرحته بدرية عبر حسابها على "انستجرام": "أصرينا على وجود بدرية طلبة في المسرحية، لكي تعطينا حس كوميدي رائع، وظننا فيها ما خاب، فأعتبرها بنت مصر الأولى في الكوميديا".

وقامت بدرية بالرد على هيا، في تعليقها على الفيديو، وكتبت "أنا كمان ليا الشرف إني أكون معاكم، عودة ريا وسكينة تأليف هيا الشعيبي إخراج المخرج الشاب ثامرالشعيبي".

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