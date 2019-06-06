إيراد "محمد حسين" يتجاوز نصف المليون جنيه في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ينافس الفنان محمد سعد على إيرادات شباك التذاكر بفيلم "محمد حسين"، أمام 4 أفلام، هي "الممر" للفنان أحمد عز، "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد و"سبع البرُمبة" بطولة الفنان رامز جلال.
وتجاوز إيراد "محمد حسين" في أول أيام عيد الفطر المبارك أمس الأربعاء 5 يونيو، نصف المليون جنيه، محققًا "548 ألفًا و141 جنيهًا".
والفيلم بطولة محمد سعد، سمير صبري، مي سليم، محمد ثروت، نبيل عيسى، ومن تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.
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