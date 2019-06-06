خاص| أحمد رزق: "مبنعرفش نزعل من رامز جلال" و"بدل الحدوتة3" يقلل الملل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد رزق إنه تعامل مع مقلب الفنان رامز جلال في برنامج "رامز في الشلال"، والذي عُرض على قناة MBC مصر طوال أيام شهر رمضان الكريم، وحلّ عليه ضيفًا في 29 مايو الماضي، من منطلق أن العمر واحد والرب واحد، وهو ما جعله يبدو متماسكًا بعض الشيء.

وردًا على السؤال الذي يدور في ذهن الجمهور، بشأن هل كان يعلم بالمقلب قبل التصوير؟، أجاب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم أكن أعرف، تم الاتفاق معي على تصوير برنامج مسابقات في جزيرة بالي، وهي من الأماكن التي كنت أتمنى زيارتها، وحماسي لم يجعلني أبحث بشكل جيد عن الأمر، لكن أثناء وجودي في القارب بدأت أشك في أنه مقلب، وكان كل همي الخروج من القارب، ولم أتأكد أنه مقلب إلا بعد انتزاع رامز لرأس الغوريلا".

وأكد رزق أن غضبه من رامز لم يستمر سوى 5 دقائق، موضحًا "اللي الناس متعرفهوش اننا مش بنعرف نزعل من رامز لأنه لو معملش المقلب في برنامج هيعمله في الحياة عادي، وتحت أي ظرف من الظروف احنا بنواجه الحاجات دي مع رامز طول الوقت، دايما بيعمل فينا مقالب وبنسامحه بعدها بخمس دقايق بالظبط".

وعن رأيه في المقلب هذا العام وفي تنفيذ البرنامج، قال "كنت مبهور الحقيقة بطريقة صناعة المقلب وتصويره فعلًا كان مميز أوي".

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رزق شارك في السباق الرمضاني المنقضي، من خلال إحدى حكايات مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وعن التجربة قال "بحب دنيا سمير غانم أوي بشوفها من اكتر الموهوبين في جيلها"، مضيفًا "وافقت لأن الفكرة أصلا عجبتني، فالعمل يقدم للجمهور 3 حكايات، كل قصة 10 حلقات وهو ما يقلل من احتمالية الشعور بالملل، ولا يجعلني أشعر بالضغط النفسي الذي أتعرض له بسبب المجهود الفظيع المبذول عند تصوير مسلسل 30 حلقة في رمضان".

وأشار رزق إلى إعجابه أيضًا بالشخصية التي أداها في المسلسل، وهي "مسيو مظهر"، متابعًا "حبيته جدًا لأنه جديد عليا معملتهوش قبل كده، وكنت حابب الناس تشوفني بشكل جديد وعشان محدش يتفاجئ إني خسيت مرة واحدة، ودي كانت نصيحة من شخص حبيبي إني أخس قدام الناس عشان ميستغربوش شكلي".

وأكد أنه فقد الكثير من وزنه معتمدًا على نظام غذائي "ريجيم" دون اللجوء للرياضة، ويستعد الفترة المُقبلة عقب انتهاء إجازات عيد الفطر، والاطمئنان على فيلمه "الممر" لممارسة الرياضة.