صور..هيرثيك روشان يلتقي جاكي شان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 يونيو 2019 07:40 مساءً - التقى نجم بوليوود هيرثيك روشان Hrithik Roshan أيقونة السينما العالمية جاكي شان في الصين، وذلك أثناء وجوده في المدينة، لحضور العرض الأول لفيلمه "كابيل" في الصين.



هيرثيك شارك متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي عبر انستقرام، صورًا فوتوغرافية مع تشان، معلقًا بالقول: "كان لقاء جاكي شان بمثابة كشف على العديد من المستويات، تجربة مدهشة، إنه مصدر إلهام."

هيرثيك روشان وجاكي شان يحملان لعبة الباندا



وفي إحدى الصور الفوتوغرافية، يظهر هيرثيك مع جاكي وهو يحمل كتابًا، وفي صورة أخرى، يحمل روشان وشان ألعاب الباندا الناعمة.



يشار إلى أنّ روشان استُقبل بحفاوة لدى وصوله إلى الصين، حيث كان بانتظاره العديد من الجماهير الصينية المتحمسين، الذين وقفوا إلى جوار ملصقاته ولوحاته الإعلانية، وقدّم لهم توقيعاته.

هيرثيك روشان وجاكي شان معاً



وفي السياق ذاته، من المقرر عرض فيلم " Super 30" بطولة هيرثيك روشان في 12 يوليو، ويتناول الفيلم فكرة حول انتصار الروح، وتمكين الأطفال، وإبراز أنّ الأحلام من السهل أن تتحقق، وهي قصة حقيقية عن رجل يصنع أحلامه التي تتحقق من خلال التعليم."



ويستند الفيلم إلى حياة عالم الرياضيات الهندي الشهير أناند كومار، الذي يدرب مجموعة من الأطفال لامتحانات IIT-JEE في بيهار.