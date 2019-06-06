صور.."كازابلانكا" يواصل تصدر المشهد الأكثر إقبالًا في ثاني أيام العيد

شهدت سينما التحرير بمنطقة الدقي إقبالًا كثيفًا علي فيلم كازابلانكا الذي يعُرض خلالها، وتوافد الشباب والفتيات والعائلات علي أبواب السينما لحجز تذاكر دخول الفيلم .

عن فيلم كازابلانكا

يذكر أن فيلم "كازابلانكا" بطولة كل من غادة عادل، خالد إرجنتش، إياد نصار، أحمد داش، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، لبلبة، محمد مفتاح، مي حسن، جيهان خليل، نيللي كريم، سلمى جلال، أحمد جمال سعيد، أحمد فهمي، كريمة غيث،

مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، و هو من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي.

ويعُد «كازابلانكا» فيلم بمواصفات عالمية، يجمع بين عدد كبير من نجوم الوطن العربى بقيادة النجم امير كرارة الذى اصبح احد اهم الاسماء الفنية على ساحة «الأكشن» فى الوطن العربى.

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