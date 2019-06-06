فن ومشاهير

مصطفى قمر يحتفل مع زوجته بعيد ميلادها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

احتفل النجم مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته، غادة رزق، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلا: "كل سنة وأنت طيبة يازوجتي الغالية الطيبة ربنا مايحرمني من طيبة قلبك، وتبقي

دايما جنبي طول العمر".

 

يذكر أن المطرب مصطفى قمر انتهى من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد، المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، ويضم

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
حوالى 12 أغنية، من أبرزهم: "أيامنا"، "لو عرفت"، كما يتعاون في ألبومه مع بعض الشعراء والملحنين من بينهم: خالد عادل، حميد الشاعري، محمد عاطف، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، محمد الهادى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر يحتفل مع زوجته بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا