مصطفى قمر يحتفل مع زوجته بعيد ميلادها

احتفل النجم مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته، غادة رزق، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلا: "كل سنة وأنت طيبة يازوجتي الغالية الطيبة ربنا مايحرمني من طيبة قلبك، وتبقيدايما جنبي طول العمر".
يذكر أن المطرب مصطفى قمر انتهى من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد، المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، ويضم
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