بعد تصدره المركز الأول.. تعرف على رسالة تامر حسني لـ "كازابلانكا"

وجه نجم الجيل تامر حسني رسالة لصناع فيلم "كازابلانكا"، حيث نشر صورته مع النجم أمير كرارة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتباٌ: "مليون مبرووووك لإخواتي و عشرة العمر النجم أمير كراره والمنتج وليد منصور .. نجاح كبير في اول ايام العيد و بالتوفيق ان شاء

الله لكل افلام الزملاء بعد تصدر الفيلم المركز الأول".

يذكر أن فيلم "كازابلانكا" بطولة كل من غادة عادل، خالد إرجنتش، إياد نصار، أحمد داش، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، لبلبة، محمد مفتاح، مي حسن، جيهان خليل، نيللي كريم، سلمى جلال، أحمد جمال

سعيد، أحمد فهمي، كريمة غيث، مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، و هو من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي.

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جدير بالذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، و هو من تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج سعيد الماروق، و بطولة كل من زينة، عزت أبو عوف، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، جوهرة، عائشة بن أحمد.