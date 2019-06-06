بالتعاون مع بهجت.. حسن الشافعي يطرح أحدث كليباته

طرح النجم حسن الشافعي أحدث كليباته بعنوان "قلبك وين"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هو من ألحانه، و كلمات بهجت، و الكليب من إخراج كريم شريف. و كلمات بهجت، و الكليب من إخراج كريم شريف. يذكر أن الفنان حسن الشافعي طرح سابقاٌ كليب بعنوان "قلبي يحدثني"، و يشاركه في الغناء الفنان هاني عادل، كما تخطي الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".

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