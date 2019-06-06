سناء يوسف تنفصل رسميا عن زوجها المنتج الشهير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت الفنانة التونسية سناء يوسف عن زوجها رجل الأعمال المصري عمرو مكين.

عمرو مكين أعلن الانفصال بشكل رسمي عن زوجته بعد زواج استمر لمدة 5 أعوام، وأكد أن الانفصال حدث منذ شهر يناير الماضي.

رجل الأعمال رفض أن يكشف سبب الانفصال الحقيقي، واكد أن الحياة بينهما انتهت عند هذا الحد، وأن المواصلة أكثر من ذلك ستسبب مشاكل كثيرة لكلاهما، وتمنى لسناء أن تحقق النجاح الفني في الفترة المقبلة.

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وكانت الفنانة التونسية قد واجهت مؤخرا تهمة الاغتصاب من قبل خادمتها التي اتهمتها باعتصابها على يد أحد الأشخاص، بينما حصلت سناء على إخلاء سبيل من سرايا النيابة بعد أن أدلت بأقولها للنيابة، وتم التأكد من براءتها.

وكانت الفنانة سناء يوسف قد شاركت الزعيم عادل إمام مسلسل “فرقة ناجى عطا الله”، مع كل من محمد إمام وأحمد السعدنى ونضال الشافعى ومحمود البزاوى، وأنوشكا، إخراج رامى إمام، وفى عام 2014 قدمت مسلسل “دلع بنات” مع مى عز الدين وكندة علوش ومحمد إمام، إخراج شيرين عادل.