بعد اقتحامها مباراة دوري أبطال أوروبا.. هذه هي عقوبة “العارضة العارية”

متابعة بتجــــــــــرد: قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الإسبانية، اتّخاذ إجراء بحق عارضة الأزياء كينزي ولانسكي التي اقتحمت الملعب خلال مباراة كرة القدم بين ليفربول وتوتنهام ضمن دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.

فقد أوقفت الشابة الحسناء نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بعد اقتحامها الملعب وهي شبه عارية، مرتدية فقط ملابس سباحة مثيرة كتب عليها اسم قناة صديقها في موقع يوتيوب.

فعوقبت عارضة الأزياء الروسية بغرامة قدرها الإجمالي 15 ألف يورو أي حوالي 17000 دولار.

وقسمت العقوبة الى غرامتين اثنتين، بحيث فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 5 آلاف يورو بسبب دخولها إلى الملعب بشكل مخالف، أما الشرطة الإسبانية ففرضت عليها مبلغ 10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها.