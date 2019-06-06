متابعة بتجــــــــــرد: قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الإسبانية، اتّخاذ إجراء بحق عارضة الأزياء كينزي ولانسكي التي اقتحمت الملعب خلال مباراة كرة القدم بين ليفربول وتوتنهام ضمن دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.
فقد أوقفت الشابة الحسناء نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بعد اقتحامها الملعب وهي شبه عارية، مرتدية فقط ملابس سباحة مثيرة كتب عليها اسم قناة صديقها في موقع يوتيوب.
فعوقبت عارضة الأزياء الروسية بغرامة قدرها الإجمالي 15 ألف يورو أي حوالي 17000 دولار.
وقسمت العقوبة الى غرامتين اثنتين، بحيث فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 5 آلاف يورو بسبب دخولها إلى الملعب بشكل مخالف، أما الشرطة الإسبانية ففرضت عليها مبلغ 10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اقتحامها مباراة دوري أبطال أوروبا.. هذه هي عقوبة “العارضة العارية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.