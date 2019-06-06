كارول سماحة تشارك الجمهور التونسي احتفالات العيد

متابعة بتجــــرد: احتفل الجمهور التونسي بعيد الفطر السعيد مع النجمة اللبنانية كارول سماحة، حيث عرض تلفزيون الحوار التونسي ليلة الأربعاء 5 حزيران/يونيو الجاري حفل كارول الشهير في “مهرجان بيبلوس”.
الحفل يعود إلى صيف عام 2016، وكانت قد قدّمت خلاله كارول سماحة استعراضًا مميّزًا في لوحات راقصة مكللة بالابداع.
ومن المعروف أن علاقة مميّزة جدًا تجمع بين كارول سماحة والجمهور التونسي، حيث حققت نجاحات لافتة على أهم مسارح تونس منذ بداياتها الفنية.
كما يعتبر استعراض “بيبلوس” من أضخم الاستعراضات الفنية التي قدّمت على خريطة المهرجانات في لبنان فتكلّل بنجاح كبير، وعرضته أهم الفضائيات اللبنانية والعربية.
إيلي طايع.
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