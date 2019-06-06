بلقيس تحتفل بعيد الفطر في أجواء عائلية مميزة! – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: تحتفل النجمة بلقيس فتحي بعيد الفطر المبارك وسط أجواء مميّزة مع عائلتها الصغيرة. وشاركت بلقيس الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة تجمعها مع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف وابنهما الوحيد “تركي”، وبتعليقها عليها كتبت: “ومن بعد الزحمة نقولكم كل عيد وأنتو بخير وسعادة والله يحقق لكم أمانيكم يا رب “. وكانت بلقيس وزوجها قد رزقا بطفلهما الأوّل في شهر أيار/مايو من عام 2018. الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية أغنية “أنا ما أعتقد”، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.

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