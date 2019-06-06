ريهانا تستأجر جزيرة كاملة لتسجيل ألبومها الجديد.. والمبلغ خيالي – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: استأجرت النجمة العالمية ريهانا جزيرة كاملة في مقاطعة إسيكس البريطانية بهدف تسجيل ألبومها الجديد.

وفي التفاصيل، فقد دفعت ريهانا البالغة من العمر 31 عاماً مبلغاً كبيراً لإيجار استديو فخم في جزيرة أوسيا التي يملكها المنتج الموسيقي نايجل فريدا.

نُشير إلى أن ريهانا دعت أسرتها وفريق عملها لقضاء بعض الوقت معها أثناء عملها في هذه الجزيرة الرائعة التي يبلغ إيجارها اليومي 25 ألف دولار أميركي.

والجدير ذكره، أن ريهانا صُنفت من بين أغنى الفنانات في العالم بحسب مجلة فوربس وثروتها تُقدر بـ 600 مليون دولار.