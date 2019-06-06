بثينة الرئيسي تصدم الجمهور بهذا الفعل مع أطفالها.. فيديو أثار جدلًا كبيرًا

متابعة بتجـــــــــــرد: صدمت الممثلة العمانية بثينة الرئيسي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو نشرته وهي تُقدم العيدية لأولادها في عيد الفطر.

وفي التفاصيل، فقد قالت بُثينة لأولادها إن من يبدأ بالبكاء أولاً يأخذ مال العيدية.

وأضافت “أكثر واحد يقنعني بالبكي راح ياخذ هذا الظرف”، وأعطت بثينة الظرف إلى إحدى ابنتيها التي تمكنت من البكاء.

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وقد أعربت بثينة عن إعجابها بقدرة ابنتها التمثيلية في الفيديو الذي نال أكثر من 445 ألف مشاهدة.

إلا أن بثينة تعرضت لموجة انتقادات إذ اعتبر بعض متابعيها أنها تقوم بتعذيب أولادها وإذلالهم.