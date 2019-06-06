مروة نصر تُثير الضجة بنشر صورة ابنتها على انستجرام.. والسبب؟

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية مروة نصر ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها برفقة ابنتها الوحيدة كندة.

وحرصت مروة على إخفاء وجه طفلتها بالكامل من خلال وضع رمز القلب التعبيري عليها. نُشير إلى أن مروة اعتمدت ملابس النوم نفسها التي اعتمدتها طفلتها.

وقد علّق بعض رواد الانترنت على الصورة مستغربين ما فعلته مروة بإخفاء وجه ابنتها مشيرين إلى أن الأفضل عدم نشر الصورة من الأساس كما اعتبروا أن فعلتها هذه عدم تقدير لمتابعيها.