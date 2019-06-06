خاص- ترتيب المسلسلات التي تصدّرت طيلة شهر رمضان المبارك

لا زالت المسلسلات الرمضانية تتصدر المشهد الدرامي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وبعد شهر على المنافسة القويّة، حافظ مسلسل “الباشا” انتاج شركة مروى غروب، على صدارته بين كل المسلسلات التي تعرض على الشاشات اللبنانية وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.

وقد نشرت الصفحة الرسمية لشركة مروى غروب، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، احصاءات معدل نسبة المشاهدة طيلة شهر رمضان بحسب شركة ايبسوس، وأتت النتيجة على الشكل التالي:

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الساعة الثامنة والنصف مساءً: الباشا: 14.6 (الجديد)، الهيبة – الحصاد: 12.6 (mtv)

اما الساعة التاسعة والنصف مساءً: آخر الليل: 14.4 (الجديد)، انت مين: 13.8 (mtv).

اما الساعة العاشرة والنصف مساءً: خمسة ونص: 13.2 (MTV)

بإختصار، تألق مسلسل “الباشا” وحقق رقماً كبيراً ونجاحاً يُحسب للمنتج مروان حداد الذي يتمتع برؤية انتاجيّة ثاقبة تجعله من أهم المنتجين في لبنان، بالإضافة الى أنه من أكثر المنتجين الذين راهنوا على وجوه جديدة وكسب الرهان.

ويستمر عرض المسلسل على قناة “الجديد” من يوم الاثنين حتى يوم الخميس، اضافة الى مواصلة تصوير الجزء الثاني منه، كتابة رازي وردة، اخراج جورج روكز ويضم نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا، نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، طوني نصير، باميلا نون، منال طحان، عبدو حكيم، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، ايلي شلهوب، جويل الفرن، يمنى شري وجمانه شمعون.