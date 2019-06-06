مادونا تكشف المستور وتتحدث عن شائعات علاقتها بترامب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة العالمية "مادونا" التفاصيل المسكوت عنها في حياتها الشخصية وبعض الشائعات التي ارتبطت بها خلال مسيرتها الغنائية.

وفي مقابلة واسعة النطاق مع مجلة نيويورك تايمز، روت المغنية البالغة من العمر 60 عامًا، كيف عملت مع المنتج الأمريكي الشهير هارفي وينشتاين في فيلمها الوثائقي Truth or Dare عام 1991.

واتهمت مادونا، وينشتاين، المتهم باغتصاب والتحرش بعدد من الممثلات الأمريكيات بأنه تجاوز حدوده معها، حيث كانت مغازلاته جنسية وصريحة.

وأضافت: "كان متزوجًا حينها، ولم أكن مهتمة، كنت أدرك أنه فعل الشيء نفسه مع الكثير من النساء الأخريات اللاتي عرفهن في هذا المجال".

وأوضحت: "هارفي يجب أن يفعل ذلك؛ لأنه يتمتع بالكثير من القوة وهو ناجح للغاية وأفلامه تعمل بشكل جيد ويريد الجميع العمل معه، لذلك تحمّل الأشخاص الأمر".

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وتناولت المقابلة التي نُشرت يوم الأربعاء أيضًا شائعات التعارف بين مادونا ودونالد ترامب التي تعود لعام 1991، وانتشر صداها في عام 2017 عندما بدأ ترامب فترة رئاسته.

ونفت مادونا الشائعات الخاصة بأنها هي التي طلبت التعرف على ترامب، وقالت: "لقد قمت بحملة فيرساتشي مع ستيفن ميسل في منزله في بالم بيتش وأن ترامب كان يتصل بها باستمرار عندما كانت تستخدم منزله".

وقالت: "لقد كان يقول لي هل كل شيء حسنًا؟ هل أنت مرتاحة؟ هل الأسرة مريحة؟ هل كل شيء جيد؟ هل أنت سعيدة؟".

وعلى الرغم من أسلوب حياتها الفاخر وأصدقائها في جميع أنحاء العالم، فإن مادونا تشعر بالوحدة في بعض الأحيان.