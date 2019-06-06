كندة علوش: الأمومة لحظة استثنائية

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""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن سبب ابتعادها خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنية مؤكدة على أنها فضلت إعطاء كل وقتها لمولودتها الأولى حياة التي رزقت بها من زوجها الفنان عمرو يوسف. وقالت خلال مشاركتها في برنامج "حلوة رمضان" المذاع على YouTube في آخر حلقات البرنامج مع خبيرة التجميل إيفون حاتم، أنها لا تحب وضع كميات كبيرة من مساحيق التجميل على وجهها، لكونها تفضل البساطة بإظهار ملامحها كي لا تشعر بأنها تضع قناعاً على وجهها.

وفيما ذكرت أنها لا تزال تعاني من كلف الوجه والوزن الزائد في مرحلة ما بعد الولادة، قالت أنها تستمع بكل لحظة في حياتها مع ابنتها.

وأشارت إلى أنها شعرت بالأمومة كلحظة استثنائية تستحق أن تحصل على كل وقتها واهتمامها وكل مشاريعها. لافتة إلى أنها ستعود عندما تكبر ابنتها التي تحتاج إليها طوال الوقت.

وأكدت على أن هناك ليالي لا تنام فيها نهائياً بسبب قلق ابنتها. لافتة إلى ان اختيار اسم حياة للطفلة جاء تيمناً بجدتها لامها التي تعتبرها أكثر شخصاً مؤثراً في حياتها.

وأشارت إلى ان الطفلة تحرص على مراقبة ما يجري حولها، وتُصرّ على طلباتها بشخصيةٍ قوية ومستقلة تجعلهم ينفذون رغباتها بالرغم من حداثة سنها.