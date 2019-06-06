شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يهنىء أمير كرارة على فيلم "كازابلانكا".. اعرف ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم تامر حسنى، أمير كرارة بعد طرح فيلمه الجديد "كازبلانكا" فى دور العرض وتحقيقه نجاحاً كبيراً على مستوى الايرادات فى أول أيام عيد الفطر حيث حصد الفيلم 6 مليون و 700 ألف جنيه إضافة إلى مليون و 400 ألف ليلة وقفة العيد ليكون الإجمالى 8 مليون جنيه.

ونشر تامر حسنى صورة تجمعه بكرارة وكتب عليها :"مليون مبرووووك لإخوانى وعشرة العمر النجم أمير كراره والمنتج وليد منصور..نجاح كبير في أول ايام العيد و بالتوفيق إن شاء الله لكل أفلام الزملاء".

فيلم كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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