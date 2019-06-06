شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال رجال الأعمال عمرو مكين والتونسية سناء يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد زواج استمر 5 سنوات، أعلن رجل الأعمال المصرى عمرو مكين انفصاله عن زوجته الممثلة التونسية سناء يوسف، حيث كان الطلاق قد تم رسميا فى شهر يناير الماضى.

من جانبه رفض مكين كشف تفاصيل الانفصال، واكتفى بالتأكيد أن استمرار الزواج كان سيؤدى إلى إرهاق نفسى لكلا الطرفين، مضيفا أن رحلة الزواج بينهما توقفت عند هذا الحد، متمنيا لسناء الاستمرار والتفوق فى أعمالها الفنية المقبلة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من الخلافات وتوتر فى العلاقة بين الزوجين عمرو مكين والفنانة سناء يوسف، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى الانفصال.

وكانت الفنانة سناء يوسف قد شاركت الزعيم عادل إمام مسلسل "فرقة ناجى عطا الله"، مع كل من محمد إمام وأحمد السعدنى ونضال الشافعى ومحمود البزاوى، وأنوشكا، إخراج رامى إمام، وفى عام 2014 قدمت مسلسل "دلع بنات" مع مى عز الدين وكندة علوش ومحمد إمام، إخراج شيرين عادل.