شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا روجت مايلى سايروس لمسلسل "Black Mirror" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية مايلي سايروس قررت أن تشارك محبيها وعشاقها بعدد من صور دورها من حلقة أمس بمسلسل "Black Mirror" و التى تجسد بها دور "آشلي أو" .

وكنوع من الترويج لمسلسلها الجديد، نشرت مايلي سايروس ذات الـ 26 عام على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عدة صور و هي مرتديه شعرا مستعارا قصير باللون الوردي و هي الإطلالة التي خطفت أذهان قطاع كبير من محبيها من مختلف الأعمار والذين أكدوا أن جرأة اختيارها للـ LOOK هو جزء مهم من نجاحها و متابعة الملايين لها.



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