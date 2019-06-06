- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا روجت مايلى سايروس لمسلسل "Black Mirror" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية مايلي سايروس قررت أن تشارك محبيها وعشاقها بعدد من صور دورها من حلقة أمس بمسلسل "Black Mirror" و التى تجسد بها دور "آشلي أو" .
وكنوع من الترويج لمسلسلها الجديد، نشرت مايلي سايروس ذات الـ 26 عام على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عدة صور و هي مرتديه شعرا مستعارا قصير باللون الوردي و هي الإطلالة التي خطفت أذهان قطاع كبير من محبيها من مختلف الأعمار والذين أكدوا أن جرأة اختيارها للـ LOOK هو جزء مهم من نجاحها و متابعة الملايين لها.
مايلي سايروس (2)
مايلي سايروس (1)
مايلي
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. هكذا روجت مايلى سايروس لمسلسل "Black Mirror" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.