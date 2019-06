شكرا لقرائتكم خبر عن منح شارليز ثيرون جائزة American Cinematheque Award لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستمنح النجمة العالمية تشارليز ثيرون جائزة "American Cinematheque Award" لعام 2019، وذلك فى حفل يقام يوم 8 نوفمبر المقبل في بيفرلى هيلز بكاليفورنيا.

وحسب موقع "DEADLINE" فإن النجمة الشهيرة ستنال هذه الجائزة لكونها قدمت الكثير من الأعمال السينمائية الاستثنائية.

وقال ريك نيكيتا رئيس مجلس إدارة السينما الأمريكية أن تشارليز ثيرون تسهم إسهاما كبيرا فى فن الصور المتحركة مع كسر واختراق كل الحواجز والقيود كممثلة ومنتجة.

يذكر أن من ابرز أعمال شارليز ثيرون الناجحة : " The Italian Job " و " Head in the Clouds " و " Battle in Seattle " و " The Burning Plain " ، و غيرها .



شارليز ثيرون