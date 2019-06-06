شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمير كرارة وسط الجمهور للاطمئنان على إيرادات فيلمه "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أمير كرارة على التواجد بدور العرض، لمتابعة الاقبال على فيلمه الجديد "كازابلانكا"، والذى طُرح قبل عدة أيام بدور العرض، ويتربع حاليا على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر.

أمير نشر عبر "ستورى" انستجرام مجموعة من الفيديوهات للجمهور الذى حرص على مشاهدة الفيلم مع أول أيام عيد الفطر، حيث التف حوله الجمهور، لالتقاط الصور التذكارية مع نجمهم المفضل، حيث تمكن الفيلم من رفع لافته "كامل العدد" فى الكثير من قاعات العرض فى مصر.

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وتصدر فيلم "كازابلانكا"، إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية بـ 6,721,308،منفردا بالصدارة متجاوزا باقى الأفلام المنافسة بفارق كبير.

يشار إلى أن فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم علي راسهم ، أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا و سينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف هشام هلال.