شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يحتفل مع الجمهور ببدء عرض "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد عز بعرض فيلمه "الممر"، بتواجده في إحدى السينمات مع الجمهور الذي يشاهد الفيلم، والتف العديد من المحبين حوله لالتقاط الصور التذكارية، وكان عز قد حضر العرض الخاص للفيلم منذ يومين، وذلك بحضور أبطال العمل والصحفيين ومجموعة من الفنانين.

فيلم "الممر"، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوارالفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من الفنانين هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف