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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام بعد حفلها فى السعودية: "سعيدة جدا بقضاء العيد مع جمهورى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها بإحياء أولى حفلات موسم العيد بالسعودية، لافتة إلى أنها قضت وقتا سعيدا مع الجمهور.
ونشرت أنغام، صور من حلفها أمس عبر حسابها على "إنستجرام"، و كتبت قائلة:" سعيدة جدا اننى قضيت العيد مع جمهورى العزيز فى السعودية".
واحتفلت الفنانة أنغام بعيد الفطر مع جمهورها فى الرياض، أمس الاربعاء، بمركز الملك فهد الثقافى، وأطربت الحضور بباقة من أغانيها المميزة و ألبومها الأخير " حالة خاصة جدا".
كما شارك فى الحفل الفنان رابح صقر، وقدم مع أنغام على المسرح دويتو، وتفاعل معهما الجمهور بحماس.
بوست أنغام
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