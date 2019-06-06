شكرا لقرائتكم خبر عن كيف هنأ أحمد صلاح حسنى وقصى خولى اللبنانية نادين نجيم بسبب "خمسة ونصف"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد صلاح حسنى، نادين نسيب نجيم، على دورها فى مسلسل "خمسة ونص" الذى عرض خلال شهر رمضان.

وغرد أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: " تحياتى على دورك فى مسلسل خمسة ونصف كنتى متميزة برافو"، ومن جانبها ردت نادين على تهنئة صلاح حسنى قائلة: "شكرًا كتير".

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رد نادين على أحمد صلاح حسنى

كما وجه الفنان قصى خولى، رسالة إلى نادين نجيم، قائلا: "كل بوسة على جبينك كانت من قلبي، لأنو بالشراكة الصح وايمانًا ببعض النتائج الحقيقة ما في عين بتكذبها، مبروك النجاح ونحنا القصة كلها".

وردت نادين عليه قائلة: "بكبر فيك ومبسوطة لنجاحك الكبير لأنك بتستاهل كل الخير، ونحنا سوا كلنا إيد وحدة".



رد نادين على قصى الخولى

ومسلسل "خمسة ونصف"، عرض خلال شهر رمضان، ومن بطولة الفنانة نادين نسيب نجيم والفنان السورى قصي خولي ومعتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، كارين سلامة من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.