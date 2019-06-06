شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم محمد عبده يحيي حفل عيد الفطر بالرياض وغدا في الدمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم الكبير محمد عبد اليوم الخميس حفل غنائي بمناسبة عيد الفطر في مدينة الرياض بينما يحيي غدا حفل أخر في الدمام. وشهدت السعودية أمس الاربعاء حفلات رابح صقر وأنغام وخالد عبد الرحمن ورامي عبدالله. Advertisements مطرب الخليج محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، خلال الأسابيع الماضية، من ألحان الموسيقار طلال والذى يضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

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