فن ومشاهير

بعد نجاحه الكبير.. صناع "كازابلانكا" يشاهدون الفيلم مع الجمهور.. (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صناع فيلم "كازابلانكا"، النجمان أمير كرارة وإياد نصار والمخرج بيتر ميمى والمنتج وليد منصور على مشاهدة الفيلم فى إحدى السينمات بصحبة الأصدقاء أحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وأحمد الشامى بعد طرحه مساء أول أمس الثلاثاء.

ويعيش القائمون على الفيلم حالة من السعادة الكبيرة بعد تصدرهم لإيرادات الموسم منذ اليوم الأول وتحقيقه أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية خلال أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء بـ6 ملايين و700 ألف جنيه متخطيًا الرقم السابق الذى كان مسجلاً باسم فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة أيضًا.

فيلم كازابلانكا" من تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

 

 

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امير كرارة واسلام جمال واحمد صلاح حسنى ووليد منصور 

 

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امير كرارة ووليد منصور واحمد السامى وياسر خليل

 

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اسلام جمال وأحمد صلاح حسنى وامير كرارة ووليد منصور
اسلام جمال وأحمد صلاح حسنى وامير كرارة ووليد منصور

 

امير كرارة واحمد الشامى ووليد منصور وياسر جلال
امير كرارة واحمد الشامى ووليد منصور وياسر جلال

 

امير كرارة واياد نصار ووليد منصور
امير كرارة واياد نصار ووليد منصور

 

أمير كرارة ووليد منصور
أمير كرارة ووليد منصور

 

صناع فيلم كازابلانكا
صناع فيلم كازابلانكا

 

وليد منصور واحمد الشامى
وليد منصور واحمد الشامى

 

 

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