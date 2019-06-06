شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى مهنئا أبناء الشيخ محمد بن راشد: مبروك يا فرسان العلياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الإماراتى حسين الجسمى، على تهنئه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، بمناسبة زفاف أبنائه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وغرد " الجسمى"، عبر حسابه على تويتر، قائلا: مبروك يا فرسان العلياء، فرحة وطن أفراح آل مكتوم و أفراح الإمارات".

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تغريده حسين الجسمى

وتحتفل دولة الإمارات العربية الشقيقة اليوم، بزفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، الذن يتزامن زفافهم فى يوم واحد.

وأبناء الشيخ محمد بن راشد الذين تحتفل دبى ودولة الإمارات بزفافهم اليوم، هم: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى ونائب رئيس المجلس التنفيذى، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.