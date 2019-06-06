طرحت النجمة زيزي عادل أحدث أغانيها بعنوان "عالله تتهور"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمتها و ألحانها، و توزيع وسام عبد المنعم. الأغنية من كلمتها و ألحانها، و توزيع وسام عبد المنعم. يذكر أن الفنانة زيزي عادل طرحت سابقاٌ كليب أغنيتها "الرجالة" عبر موقع "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات نادر صالح، و ألحان أحمد برازيلى، و توزيع أكرم عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. زيزي عادل تطرح أحدث أغانيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.