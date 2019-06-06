20 مليون جنيه إيرادات أفلام العيد.. وكازبلانكا الأول بـ7 ملايين في يوم واحد

حققت أفلام عيد الفطر السينمائي إيرادات وصلت لـ16 مليون جنيه في أول أيام عيد الفطر وهو نهاية آخر حفلات العرض الاربعاء، ومرشحة لأن تصل للضعف حتي نهاية يوم عرض حفلات أمس الخميس.
ونجح فيلم كازابلانكا لأمير كرارة ونخبة من نجوم السينما أن يحقق نحو 7 ملايين في يوم عرض واحد هو يوم الاربعاء الماضي ومرشح لان يحقق إيرادات قد تصل لـ30 مليون جنيه حتي نهاية عطلة العيد غدا السبت.
وجاء في المركز الثاني فيلم
وحقق فيلم حملة فرعون لـ عمرو سعد إيرادات بلغت 2.700مليون .
بينما تذيل الممثل محمد سعد القائمة بفيلمه محمد حسين المركز الأخير حيث لم تتخطَ إيراداته المليون جنيه وستظل افلام العيد في المنافسة حتي بداية بطولة
وأكد وليد منصور منتج فيلم كازابلانكا أن المنافسة بين افلام العيد شرسة هذا العام بسبب قوة الإنتاج والاكشن لكن نجاح فيلم كازابلانكا فاق التوقعات وحقق 7مليون جنيه ايرادات اعلي إيراد في تاريخ السينما المصرية في يوم واحد وقال نتوقع أن يحقق الفيلم إيراد يومي بهذا المعدل حتي انتهاء إجازة العيد السبت وايضا لكل الافلام وقال إن نجاح كازابلانكا، جاء بسبب السيناريو المحكم وحشد نخبة من نجوم السينما في مصر وقوة الاكشن والإنتاج الضخم وموقع التصوير.
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