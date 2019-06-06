الليلة.. محمد عبده وحماقي يحتلفون بعيد الفطر مع جمهور السعودية

يحيى المطرب الكبير محمد عبده، حفلا غنائيًا ضخمًا، ضمن موسم حفلات ثاني أيام عيد الفطر المبارك،

فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

فيما يحيى المطرب محمد حماقى

حفلا غنائيًا بالدمام فى المملكة، ومن المقرر أن يشاركه الغناء الفنان وليد الشامى، ويختتم حفلات اليوم المطرب حاتم العراقى بصحبة جابر الكاسر.