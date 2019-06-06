يحيى المطرب الكبير محمد عبده، حفلا غنائيًا ضخمًا، ضمن موسم حفلات ثاني أيام عيد الفطر المبارك،فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
فيما يحيى المطرب محمد حماقى
حفلا غنائيًا بالدمام فى المملكة، ومن المقرر أن يشاركه الغناء الفنان وليد الشامى، ويختتم حفلات اليوم المطرب حاتم العراقى بصحبة جابر الكاسر.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. محمد عبده وحماقي يحتلفون بعيد الفطر مع جمهور السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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