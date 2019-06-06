” يا بتفكر يا بتحس ” يتخطى ال 13 مليون مشاهدة

كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 04:59 مساءً - بعد مرور شهر من طرح المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لكليب أغنية ” يا بتفكر يا بتحس ” وصل عدد المشاهدات عبر قناتها الرسمية على موقع ” يوتيوب ” إلى أكثر من 13 مليون مشاهدة .

وتعد أغنية ” يا بتفكر يا بتحس ” هي التجربة الأولى للفنانة شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية .

والأغنية هي تتر مسلسل ” خمسة ونص ” بطولة : قصي خولي ونادين نجيم .. وعرض المسلسل برمضان 2019 .

وجاءت الأغنية من كلمات ” علي المولى ” ومن ألحان ” صلاح كردي ” وتوزيع ” جيجي حداد ” .