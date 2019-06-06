كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 04:59 مساءً - بعد مرور شهر من طرح المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لكليب أغنية ” يا بتفكر يا بتحس ” وصل عدد المشاهدات عبر قناتها الرسمية على موقع ” يوتيوب ” إلى أكثر من 13 مليون مشاهدة .
وتعد أغنية ” يا بتفكر يا بتحس ” هي التجربة الأولى للفنانة شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية .
والأغنية هي تتر مسلسل ” خمسة ونص ” بطولة : قصي خولي ونادين نجيم .. وعرض المسلسل برمضان 2019 .
وجاءت الأغنية من كلمات ” علي المولى ” ومن ألحان ” صلاح كردي ” وتوزيع ” جيجي حداد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” يا بتفكر يا بتحس ” يتخطى ال 13 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.