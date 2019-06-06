محمد الغيطي وشيرين ووفاء عامر في جنازة محمد نجم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شيعت جنازة الفنان المصري محمد نجم، والذي وافته المنية صباح الأربعاء 5 يونيو، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال 75 عاما.

فقد شيع جثمان الفنان الراحل من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين في محافظة الجيزة، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

حرص عدد قليل من نجوم الفن، على حضور جنازة محمد نجم، ومن بينهم الفنان عبدالله مشرف، والفنان منير مكرم، والفنانة شيرين، والسيناريست محمد الغيطي، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة وفاء عامر، وعدد من أصدقاء وأقارب أسرة “نجم”.

Advertisements

وكان الفنان محمد نجم، قد رحل عن عالمنا قبل ساعات بعد معاناة مع المرض بعد إصابته بجلطة دماغية نقل على أثرها للعناية المركزة ودخل في غيبوبة بعدها بأيام قليلة.

وحرص عدد من النجوم على زيارته داخل المستشفى ومنهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين،والفنانة نهال عنبر، والفنان منير مكرم،أعضاء النقابة.

وكان نجل محمد نجم، قد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها والده، حيث قال في تصريحات صحفية، إن والده يرقد حاليا في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة دماغية، والتي يعمل الأطباء على إذابتها وطالب جمهوره بالدعاء له، وحرص عدد كبير من النجوم على الدعاء له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.