متابعة بتجـــــــرد: صدمت النجمة الأميركية ليندسي لوهان متابعي حسابها على انستغرام بعدما نشرت صورة جديدة لها وهي عارية بالكامل. فظهرت الممثلة المشهورة في جلسة تصوير مثيرة بحيث انحنت على يديها وركبتيها أمام الكاميرا بشكل مغر وكانت عارية تمامًا. ولم ترتدِ ليندسي لوهان سوى زوج من الأحذية ذات الكعب العالي، وعلّقت على المنشور كاتبةً:” نمط حياة صحي”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليندساي لوهان تصدم متابعيها وتتعرى بالكامل! – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.