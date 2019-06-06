متابعة بتجـــــــــرد: أشارت عدّة مواقع فنية عالمية إلى أن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك غادرت المنزل الذي تتشاركه مع حبيبها الممثل الأميركي برادلي كوبر.
فبحسب موقع دايلي مايل، شهد الأسبوع الماضي تدهوراً كبيراً في علاقة النجمين، فقرّرت على اثره عارضة الأزياء مغادرة القصر المطل على المحيط الهادئ والذي تبلغ قيمته 4.5 مليون دولار، والذي عاشت فيه مع حبيبها والإنتقال للعيش في مكان آخر.
وتعود علاقة الثنائي الى عام 2015 ورزق النجمان بابنة وهي ليا دي سين البالغة من العمر عامين.
كل هذه الأخبار المتداولة التي تؤكد حصول شرخ كبير في علاقة الثنائي، أتت بعد عدة اشهر من انتشار مزاعم ارتباط برادلي كوبر بالمغنية الأميركية ليدي غاغا.
وذلك بعد ظهروهما معاً في انسجام واضح بعدّة مناسبات وأبرزها أثناء تقديمهما أغنية shallow في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وبعد انفصال ليدي غاغا عن خطيبها كريستيان كارينو رسمياً قبل أيام من الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر أيرينا شايك تنتقل للعيش خارج قصر برادلي كوبر.. فما علاقة ليدي غاغا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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