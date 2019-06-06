فيفي عبده بردّ غير متوقع.. معجب إستفزّ أنوثتها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: إستفزّ أحد المتابعين النجمة المصرية فيفي عبده بنعتها بالعجوز وإعتبرها انها تفتقد للأنوثة، وذلك في بث مباشر عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

وسرعان ما تحوّل ردّ فيفي عبده إلى مقطع فيديو يتداوله روّاد الإنترنت بكثافة بعدما غضبت وردّت عليه بحركات إعتبرها البعض “خارجة عن الآداب”.

وفي التفاصيل، فقد قامت فيفي عبده برفع صدرها بيديها أمام الكاميرا، وكشفت عن كتفيها في ردّ غير مُتوقّع.