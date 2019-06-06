الفنانة زينة متهمة بالتحريض على سرقة "إنسيال ألماظ"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حررت سيدة مصرية تُدعى إيفا ماهر نصيف، وزوجها بلاغًا يحمل رقم 4875 جنح القاهرة بمنطقة التجمع الخامس في مصر، اتهما فيه خادمة أجنبية بسرقة "إنسيال ألماظ"، من داخل فيلتهما بكمبوند القطامية هايتس، كما اتهما الفنانة المصرية زينة، بالتحريض على السرقة ومساعدة الخادمة في الهروب بسيارتها.

وأحال قسم الشرطة البلاغ للنيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث تبين قيام خادمة أجنبية بسرقة فيلا جواهرجي شهير وزوجته، سيدة أعمال، بتقديم محضر سرقة، فتم تشكيل فريق من ضباط المباحث التابعين للقسم.

وأفاد مقدما البلاغ قيام خادمة تعمل لديها منذ شهر تقريبًا بسرقة "إنسيال ألماظ"، من حجرة النوم، ثمنه 350 ألف جنيه، وهروبها فجر الـ 25 من أيار الماضي، كما أكدا أنه لا توجد أي علاقة بينهما وبين الفنانة زينة ولا يوجد سابق معرفة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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وخلال التحقيقات كشفت صاحبة البلاغ أن كاميرات المراقبة في الكمبوند، أظهرت أن الفنانة زينة حضرت أمام الفيلا واصطحبت المتهمة داخل سيارتها، ومن ثم تم اتهام زينة، بتحريض الخادمة على السرقة ومساعدتها في الهروب.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة تحريات المباحث، في الواقعة بإجراء التحريات عن محضر رقم 4875 والاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات "ح .ح .ح" وهو فرد أمن بالكمبوند أكد حضور السيارة التي استقلت فيها الخادمة وقت هروبها بعد حادث السرقة والتي تحمل أرقامًا معدنية 983 ملاكي وهي سيارة جيب وبالاستعلام عن مالكها تبين أنها تمتلكها وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"بزينة" وتعمل ممثلة.

وتبين من التحريات، أن ذات السيارة اصطحبت المتهمة من الكمبوند، وقال الضابط في تحرياته، إنه بعد مراجعة الكاميرات الخاصة بالكمبوند تبين دخول السيارة حيث استقلتها المتهمة للهرب بعد الحادث.

وأثبتت التحريات، أن وراء هروب الخادمة الأجنبية صاحبة السيارة الجيب المدعوة وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة".