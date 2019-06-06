"كازابلانكا" ينفرد برقم إيرادات قياسي.. وهذه الأفلام بعده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقق فيلم "كازابلانكا" للفنان المصري أمير كرارة، رقمًا قياسيًا في تاريخ السينما المصرية بتحقيقه أعلى إيراد يومي في موسم عيد الفطر، بقيمة 6 ملايين و721 ألف جنيه "382 ألف دولار"، ليغرد منفردًا في الصدارة بعيدًا عن باقي الأفلام المنافسة.

وأعلنت غرفة صناعة السينما المصرية في بيان اليوم، أنه جاء في المرتبة الثانية فيلم "الممر"، للنجم أحمد عز محققًا 2 مليون و920 ألف جنيه "170 ألف دولار"، أما فيلم "سبع البرمبة" للنجم رامز جلال، فجاء في المركز الثالث محققًا 2 مليون و890 ألف جنيه "165 ألف دولار".

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وأضافت الغرفة أن فيلم "حملة فرعون"، للنجم عمرو سعد ومحمد عبدالمغني والنجم الأمريكي مايك تايسون جاء في المركز الرابع محققًا 2 مليون و595 ألف جنيه "153 ألف دولار"، وجاء في المركز الخامس فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد محققًا 548 ألف جنيه.

وفيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، محمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج "سينرجي" الطاهر برودكشن، وتالنت، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف هشام هلال.