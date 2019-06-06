إرينا شايك تغادر قصر صديقها برادلي كوبر.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن ثمة أزمة تلوح في الأفق فيما يخص علاقة النجمة ارينا شايك بصديقها برادلي كوبر بعدما ذكرت تقارير اليوم أن العارضة الروسية الشهيرة، البالغة من العمر 33 عامًا، تركت القصر الذي كانت تعيش فيه برفقة برادلي على خلفية تدهور الأوضاع بينهما بشكل مفاجئ.

وعلمت صحيفة ذا صن، وفق ما أوردته اليوم، أن إرينا غادرت بالفعل ذلك القصر المملوك لبرادلي في حي Pacific Palisades بلوس أنغلوس ويقدر سعره بـ 3.6 مليون استرليني.

ونقلت ذا صن عن مصدر مقرب من إرينا وبرادلي قوله "بدأت تسوء الأحوال بينهما بشكل كبير، والأوضاع بينهما ليست على ما يرام منذ بضعة أشهر، ورأت ارينا أنه من الأفضل أن تبتعد وتنتقل لمنزلها الخاص، ولا يبدو أن هناك كثيرًا من الوقت المتبقي لهما معًا".

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وجاء هذا الخبر بعدما كشفت تقارير أمريكية قبل بضعة أيام عن أن العلاقة بين إرينا وبرادلي على المحك، لاسيما في ظل ما تم تناوله من أخبار مطلع العام عن ارتباط كوبر بـ ليدي غاغا.