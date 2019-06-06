فن ومشاهير

تعرف علي نجوم حفلات عيد الفطر فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم الخميس، النجم تامر حسني حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتى تشهد العديد من التجهيزات والمفاجآت الخاصة التي يتم التكتم عليها من حيث احتمالية ظهور بعض ضيوف الشرف خلال تقديم أغانيه.

ويحيى أيضا النجمان وائل كفوري وراغب علامة حفلا غنائيا الذى سيقام ثالث أيام عيد الفطر الموافق 7 يونيو، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبى بالإمارات.

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وتحيى المطربة نجوى كرم حفلا غنائى كبير فى إمارة دبى، ومن المقرر أن تقدم عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها الكبير من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى نجوى فى الخليج.

راغب علامة
راغب علامة

 

نجوى كرم
نجوى كرم

 

وائل كافورى
وائل كافورى
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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