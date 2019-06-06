شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي نجوم حفلات عيد الفطر فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم الخميس، النجم تامر حسني حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتى تشهد العديد من التجهيزات والمفاجآت الخاصة التي يتم التكتم عليها من حيث احتمالية ظهور بعض ضيوف الشرف خلال تقديم أغانيه.

ويحيى أيضا النجمان وائل كفوري وراغب علامة حفلا غنائيا الذى سيقام ثالث أيام عيد الفطر الموافق 7 يونيو، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبى بالإمارات.

Advertisements

وتحيى المطربة نجوى كرم حفلا غنائى كبير فى إمارة دبى، ومن المقرر أن تقدم عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها الكبير من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى نجوى فى الخليج.



راغب علامة



نجوى كرم