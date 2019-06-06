شاهد رامى مالك فى نيويورك بصحبة صديقته لوسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجم هوليود ذو الأصول المصرية رامي مالك بصحبة صديقته لوسى أثناء سيرهما فى شوراع مدينة نيويورك وتحديداً داخل شارع برودواى المعرف بشهرته الكبيرة لضمه العديد من المسارح يعرض فيها أهم المسارح حول العالم. رامى الذى يستعد من أجل تجربة جديدة مميزة بعد حصوله فى بداية العام على جائزة أوسكار أحسن ممثل من خلال فيلم جيمس بوند 25 الذى يعد آخر أفلام السلسلة الشهيرة للنجم دانيال كريج لم يظهر وحيداً وإنما التقطت عدسات مصورى الباباراتزي عدة صور له مع صديقته لوسى الذى يرتبط بها منذ فترة حيث خطفا الأنظار كعادتهما بظهورهما المتكرر خلال الفترة الأخيرة.

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