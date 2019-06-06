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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خطفت بيونسيه الأنظار فى مباراة كرة سلة بصحبة زوجها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة بيونسيه الأنظار خلال الساعات الماضية بحضورها مباراة نهائى دورى كرة السلة الأمريكي بين فريقى تورنتو رابتورز ووريرز الذى تابعها الملايين من عشاق كرة السلة حول العالم، وذلك بحضور بيونسيه بصحبة زوجها النجم الكبير جاى زد للمباراة حيث يعد النجمين من أشهر النجوم حرصاً على متابعة تلك اللعبة.
كما سبق وأفرد تقرير فى المواقع العالمية بخصوص الثنائى تطرق إلى الكيفية التي يتبعاها مع إنفاق أموالهما الهائلة حيث كشف أنهما من عشاق صرف أموالهما على حجز المقاعد فى الصف الأول بمباريات دورى كرة السلة الأمريكي لعشقهما الشديد للعبة وبالتالى لم يكن غريباً عليهما التواجد فى المباراة النهائية معاً.
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