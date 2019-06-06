فن ومشاهير

اليوم حفل تامر حسنى في دار أوبرا دبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يحيي النجم تامر حسنى اليوم الخميس حفل غنائي في دار أوبرا دبي وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

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يأتي حفل تامر حسني في دار أوبرا دبي بعد مشاركته في أحياء احتفالية عيد الفطر، بقاعة المنارة لأبناء شهداء الجيش والشرطة، وغنى "هتكبر". 

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يذكر أن كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة فى شهرين بعد طرحها على موقع يوتيوب.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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