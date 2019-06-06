شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم حفل تامر حسنى في دار أوبرا دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم تامر حسنى اليوم الخميس حفل غنائي في دار أوبرا دبي وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. يأتي حفل تامر حسني في دار أوبرا دبي بعد مشاركته في أحياء احتفالية عيد الفطر، بقاعة المنارة لأبناء شهداء الجيش والشرطة، وغنى "هتكبر". Advertisements يذكر أن كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة فى شهرين بعد طرحها على موقع يوتيوب.

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