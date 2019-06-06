شكرا لقرائتكم خبر عن أفيشات وبوسترات "كازابلانكا" تغزو شوارع القاهرة والفيلم يواصل نجاحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض فيلم "كازابلانكا"، نفسه على الموسم السينمائى لعيد الفطر، حيث تمكن الفيلم من تحقيق الرقم القياسى، بأعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية بـ 6,721,308، منفردا بالصدارة متجاوزا عن باقى الإفلام المنافسة بفارق كبير.

ورغم هذا النجاح الكبير، إلا أن خطة الدعاية والاعلان للفيلم تسير بشكل متميز، حيث انتشرت فى شوارع القاهرة، وعلى الطرق السريعة، وفى الكثير من المناطق بوسترات وأفيشات للفيلم، والتى يتواجد بها جميع أبطال العمل.



اعلانان كبيرا لفيلم كازابلانكا



أفيشات كازابلانكا على الطرق السريعة

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بوستر كازابلانكا



بوستر لفيلم كازابلانكا بأحد الطرق السريعة

يشار إلى أن فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم علي رأسهم، أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف هشام هلال.